BFT Investment Managers lance BFT Rendement 2027

" Nous déployons une approche Buy & Watch qui permet l'achat et la vente de titres tout au long de la vie du fonds. L'approche " Buy ", est une approche fondée sur la sélection de titre (" bond picking "). L'approche " Watch " repose sur un suivi permanent du portefeuille afin de s'adapter au contexte de marché et éventuellement céder des émetteurs dont le bilan serait fragilisé ", explique Olivier Robert, Directeur de la gestion Taux de BFT IM.

(AOF) - BFT Investment Managers lance un nouveau fonds à échéance, BFT Rendement 2027, qui combine investissements en obligations Investment Grade et en obligations à haut rendement (High Yield). Le fonds limite la proportion de ces dernières à 50% maximum pour laisser une place équivalente aux obligations notées « Investment Grade ». « Cette combinaison contribue à renforcer le potentiel de diversification du portefeuille », explique le gestionnaire d’actifs.

