"Historiquement, le surcroît de croissance des petites et moyennes capitalisations se traduisait par une prime de valorisation de 20 à 25% de ce segment par rapport aux grandes capitalisations. Aujourd'hui nous constatons même une décote de l'ordre de 10% ce qui nous incite à nous montrer optimistes sur cette classe d'actifs à plus long terme", poursuit le spécialiste. Selon ce dernier, le signal du rebond pourrait notamment venir des opérations de rachat qui ont repris au sein de l'univers des small & midcaps.

(AOF) - "Faut-il revenir à l’achat sur les petites et moyennes capitalisations françaises ?" s’interroge BFT Investment Managers. Pour ce dernier, le contexte macroéconomique morose n’est a priori guère encourageant même si l’inflation devrait poursuivre sa décélération, autour de 2,5% en 2024 et 1,8% en 2025, selon la Banque de France. Pour autant, le gestionnaire d’actifs pense que les entreprises françaises disposent d’atouts solides qui doivent inciter à relativiser le pessimisme ambiant.

BFT IM : les petites et moyennes valeurs françaises affiche une décote historique

