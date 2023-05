Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BFT IM lance un fonds à échéance information fournie par Newsmanagers • 17/05/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - BFT Investment Managers lance un nouveau fonds à échéance, BFT Rendement 2027, investi en obligations investment grade et en obligations à haut rendement.Il s’agit du neuvième fonds à échéance de BFT IM, qui gère plus de 600 millions d’euros d’encours dans de tels fonds.Le fonds limite la part d’obligations à haut rendement dites spéculatives ou high yield à 50% maximum pour laisser une place équivalente aux obligations notées investment grade. Pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l’univers d’investissement, l’équipe de gestion s’appuie sur une analyse financière combinée à une analyse ESG des émetteurs.« Nous déployons une approche buy & watch qui permet l’achat et la vente de titres tout au long de la vie du fonds. L’approche buy est fondée sur la sélection de titres. L’approche watch repose sur un suivi permanent du portefeuille afin de s’adapter au contexte de marché et éventuellement céder des émetteurs dont le bilan serait fragilisé », détaille Olivier Robert, directeur de la gestion taux de BFT IM.BFT Rendement 2027 est proposé à différentes catégories de clients : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires. Le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.