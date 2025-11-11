Beyond Meat prévoit des ventes trimestrielles en demi-teinte, la demande restant faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beyond Meat BYND.O a affiché une perte trimestrielle plus importante et a prévu des ventes pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street lundi, alors que le fabricant de viande à base de plantes est confronté à une demande atone pour ses produits.

L'action, qui fait l'objet de nombreuses ventes à découvert, a chuté de 8 % dans les échanges prolongés. Les actions avaient grimpé de plus de 1 350 % en l'espace de trois jours à la fin du mois d'octobre, ravivant les souvenirs de la frénésie des mèmes boursiers à Wall Street.

Le producteur de fausse viande a dû faire face à une baisse de la demande après un premier boom, les consommateurs en proie à l'inflation s'étant détournés de ses produits les plus chers dans le cadre d'une évolution vers des produits moins transformés et, plus récemment, sous l'influence du mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre la santé à l'Amérique).

Le directeur général Ethan Brown a réaffirmé que "les vents contraires de la catégorie et la baisse du chiffre d'affaires qui en découle continuent" à peser sur l'entreprise.

L'entreprise prévoit des ventes comprises entre 60 et 65 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 70,03 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Beyond Meat a enregistré une perte nette de 110,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 26,6 millions de dollars il y a un an, principalement en raison de charges de dépréciation liées à certains actifs et à la suspension de ses activités en Chine au début de l'année.

M. Brown a déclaré que la société poursuivait ses efforts de réduction des coûts.

La société, qui avait retardé la publication de ses résultats trimestriels , a enregistré une perte ajustée par action de 47 cents.

Le chiffre d'affaires trimestriel est conforme à ce qui avait été annoncé, en baisse de 13,3 % à 70,2 millions de dollars, mais a dépassé l'estimation moyenne de 69 millions de dollars.

Les actions de Beyond Meat ont perdu deux tiers de leur valeur cette année, les investisseurs ayant également réagi à un échange de dettes contre des actions en septembre afin d'éviter un défaut de paiement à court terme sur son crédit.