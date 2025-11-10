Beyond Meat plonge après l'aggravation de sa perte au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de Beyond Meat BYND.O chutent de 3,8 % à 1,29 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La perte de la société pour le trimestre terminé le 27 septembre s'élargit à 47 cents par action, contre 41 cents par action pour la période précédente

** Le revenu net a chuté de 13,3 % au cours de la période, en raison de la baisse du volume des ventes et du revenu par livre

** À la dernière clôture, BYND a baissé de 64,4 % depuis le début de l'année