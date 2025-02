Beyonce remporte pour la première fois le premier prix des Grammys avec "Cowboy Carter"

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Chappell Roan nommé meilleur nouvel artiste

Un spectacle rend hommage à Los Angeles après les incendies de forêt

Not Like Us" de Kendrick Lamar remporte les prix du disque et de la chanson de l'année

(Des citations et des détails sur les performances) par Lisa Richwine et Danielle Broadway

Beyonce a remporté le premier prix des Grammy Awards dimanche, en remportant l'album de l'année pour la première fois de sa carrière avec son disque country "Cowboy Carter", lors d'une cérémonie qui a délivré une lettre d'amour à Los Angeles, ravagée par les incendies de forêt.

La chanteuse superstar a triomphé de Taylor Swift, Billie Eilish et d'autres pour remporter le trophée qui lui avait échappé, alors qu'elle a récolté plus de Grammys que n'importe quel autre artiste.

"Je me sens très comblée et très honorée. Cela fait de très nombreuses années", a déclaré Beyonce sur scène, debout à côté de sa fille Blue Ivy Carter.

La victoire de Beyonce est le fruit de sa cinquième nomination dans la catégorie des albums. Elle a remporté trois trophées au total le dimanche , ce qui porte à 35 le nombre de trophées qu'elle a remportés au cours de sa carrière.

Le rappeur Kendrick Lamar a remporté le prix du disque et de la chanson de l'année pour "Not Like Us", un morceau dissident dans sa querelle avec le rappeur et chanteur canadien Drake. Lamar, qui a raflé les cinq catégories dans lesquelles il était nommé, a dédié ses victoires à Los Angeles, où se déroulait la cérémonie.

"C'est mon coin de pays qui me retient depuis que je suis tout jeune", a-t-il déclaré, ajoutant "nous allons restaurer la ville"

la chanteuse "Pink Pony Club" Chappell Roan a été nommée meilleure nouvelle artiste et a profité de son passage sur scène pour exhorter les maisons de disques à verser aux musiciens un salaire décent assorti de prestations de soins de santé. Elle a rappelé qu'à une époque, elle s'était sentie "déshumanisée" de ne pas avoir d'assurance maladie.

"Les maisons de disques - nous vous avons, mais est-ce que vous nous avez?

Swift, qui a remporté le prix de l'album de l'année quatre fois, un record, et qui a été nommée pour "The Tortured Poets Department", a été exclue cette fois-ci. Elle n'est montée sur scène qu'une seule fois pour présenter le Grammy du meilleur album country, un honneur qui est allé à Beyonce.

Les festivités des Grammy ont été réorganisées pour être à la fois une cérémonie de remise de prix et une collecte de fonds pour les personnes touchées par les incendies de forêt, qui ont été circonscrits vendredi après avoir tué 29 personnes et déplacé des milliers d'autres, dont de nombreux musiciens.

Diffusé en direct sur CBS PARA.O , le spectacle a débuté par une interprétation de "I Love LA" par le groupe Dawes, originaire d'Altadena, soutenu par John Legend, Brad Paisley, St. Vincent et Brittany Howard.

"Ce soir, nous avons décidé de ne pas nous contenter de célébrer notre musique préférée. Nous célébrons également la ville qui nous a apporté tant de cette musique", a déclaré l'animateur Trevor Noah, qui a orienté les téléspectateurs vers les possibilités de dons. Selon M. Noah, au moins 7 millions de dollars ont été collectés au cours de l'émission.

Parmi les autres hommages rendus à Los Angeles, Lady Gaga et Bruno Mars ont chanté "California Dreamin'" Les pompiers ont remis le prix de l'album et ont été ovationnés. Entre les récompenses, le spectacle a intégré des vignettes sur un fleuriste, un magasin de skate et d'autres petites entreprises qui s'efforcent de se remettre des incendies.

Les Grammys ont également rendu hommage à l'influent producteur de musique Quincy Jones, décédé en novembre. Stevie Wonder a conduit la foule à chanter l'hymne "We Are the World" (Nous sommes le monde) avec une chorale d'élèves des écoles détruites par les incendies, et Janelle Monae a interprété "Don't Stop 'til You Get Enough" (Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous en ayez assez) de Michael Jackson

Le chanteur canadien The Weeknd a mis fin à son boycott des Grammys en se présentant à mi-parcours pour une prestation surprise. Il avait critiqué les votants des Grammys pour ce qu'il appelait un manque de transparence et une incapacité à reconnaître correctement les artistes hip-hop et R&B.

"Nous avons écouté, nous avons agi et nous avons changé", a déclaré sur scène le directeur général de la Recording Academy, Harvey Mason Jr. Le corps électoral des Grammys est désormais plus jeune et 40 % des votants sont des personnes de couleur, a-t-il ajouté.

Les lauréats des Grammys sont choisis par les 13 000 chanteurs, auteurs-compositeurs, producteurs, ingénieurs et autres membres de la Recording Academy.