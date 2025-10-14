BetMGM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et prévoit de reverser 200 millions de dollars à ses propriétaires

La société américaine de paris sportifs BetMGM a relevé mardi ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, portée par une demande plus forte que prévu au troisième trimestre dans ses divisions de sports en ligne et d'iGaming.

BetMGM, une coentreprise entre Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, et MGM Resorts MGM.N , a également déclaré qu'elle prévoyait de restituer au moins 200 millions de dollars à son propriétaire avant la fin de l'année 2025.