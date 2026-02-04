BetMGM prévoit un bénéfice plus élevé pour 2026 après la distribution de 270 millions de dollars aux sociétés mères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions et les détails du paragraphe 2)

BetMGM a prévu mercredi un bénéfice annuel plus élevé et a déclaré avoir versé 270 millions de dollars à ses sociétés mères MGM Resorts MGM.N et Entain

ENT.L , après que les résultats de 2025 ont dépassé les attentes grâce à la croissance de ses divisions de paris sportifs en ligne et d'iGaming.

Les actions d'Entain ont bondi de 8 % après la mise à jour de BetMGM, qui avait initialement prévu des distributions d'au moins 200 millions de dollars à ses sociétés mères.

BetMGM, une coentreprise entre MGM Resorts et Entain, propriétaire de Ladbrokes, prévoit des recettes nettes de 3,1 à 3,2 milliards de dollars pour 2026.

Elle prévoit un bénéfice de base annuel ajusté de 300 à 350 millions de dollars.

La société de paris sportifs s'est développée en Amérique du Nord à mesure que les États américains légalisent les paris en ligne.

Les opérateurs tels que BetMGM sont en concurrence pour attirer les clients, alors même que le secteur des paris est confronté à un contrôle réglementaire plus strict et à une augmentation des taxes d'État.

La société a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 2,8 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, supérieur à ce qu'elle avait initialement prévu, après que le chiffre d'affaires de ses unités de paris sportifs en ligne et d'iGaming a augmenté de 63 % et de 24 %, respectivement , par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice de base ajusté de BetMGM s'est élevé à 220 millions de dollars pour l'exercice 2025.