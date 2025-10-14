 Aller au contenu principal
BetMGM prévoit de restituer au moins 200 millions de dollars à ses propriétaires après avoir augmenté ses bénéfices pour la troisième fois cette année
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 5, commentaires du directeur général aux paragraphes 3 et 6, détails et contexte tout au long de l'article)

La société américaine de paris sportifs BetMGM a relevé mardi ses prévisions de revenus et de bénéfices pour la troisième fois cette année et a déclaré qu'elle s'attendait à restituer au moins 200 millions de dollars à ses propriétaires - Entain ENT.L et MGM Resorts MGM.N - avant la fin de l'année.

BetMGM a déclaré que ses prévisions revues à la hausse étaient soutenues par une demande plus forte que prévu au troisième trimestre dans ses divisions de sports en ligne et de jeux en ligne.

"Nous avons atteint un nouveau point d'inflexion dans notre parcours, en restituant le flux de trésorerie d'exploitation à Entain et MGM Resorts", a déclaré le directeur général de BetMGM, Adam Greenblatt.

Les paris sportifs aux États-Unis ont connu une croissance rapide, grâce à l'accélération de la légalisation au niveau des États et au marketing intensif des principaux opérateurs, alors même que le secteur est confronté à une intensification de la surveillance réglementaire et à des pressions fiscales croissantes au niveau des États.

Les actions d'Entain ont inversé leur cours pour s'échanger 3% plus haut après la mise à jour, tandis que les actions de MGM, cotées à New York, étaient en hausse de 0,5% dans les échanges avant le marché à 1117 GMT.

"La dynamique de BetMGM au premier semestre s'est poursuivie au troisième trimestre, soutenue par l'exécution continue de notre plan stratégique", a ajouté Adam Greenblatt.

BetMGM prévoit au moins 2,75 milliards de dollars de revenus et un bénéfice de base d'environ 200 millions de dollars pour l'année se terminant en décembre 2025. Elle avait précédemment prévu des revenus d'au moins 2,7 milliards de dollars et un bénéfice de base d'au moins 150 millions de dollars pour l'exercice 2025.

La marque de paris sportifs a également revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2025 en juin et en juillet .

