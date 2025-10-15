Beta Technologies fixe les conditions de son introduction en bourse aux États-Unis

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies a fixé mercredi les conditions de sa prochaine introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée dans le Vermont prévoit d'offrir 25 millions d'actions à un prix compris entre 27 et 33 dollars l'unité et cherche à lever jusqu'à 825 millions de dollars.

Beta conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de recharge et des composants.

La société a déposé une demande d'introduction en bourse fin septembre et a annoncé une perte nette de 25,57 dollars par action pour le semestre clos le 30 juin, contre 19,38 dollars par action un an plus tôt.

Elle sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "BETA".