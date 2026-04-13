Best Buy s'effondre après le double déclassement de Goldman à "vendre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires des analystes)

13 avril - ** Les actions de Best Buy BBY.N ont baissé de 4,9% en pré-marché à 59,31 $ après que Goldman Sachs les ait rétrogradées de "acheter" à "vendre"

** "Alors que Best Buy verra probablement un avantage dans les ventes à magasins comparables (SSS) grâce à une anticipation de la demande de PC et à des remboursements d'impôts plus élevés au premier trimestre, nous pensons qu'il y aura un risque pour les ventes après le premier trimestre car les coûts de mémoire plus élevés commencent à se répercuter sur le prix des ordinateurs portables et des ordinateurs", écrit Kate McShane, analyste chez Goldman Sachs, dans une note

** Les marges pourraient se réduire car les consommateurs pourraient se rabattre sur des produits moins chers et les volumes diminueraient car les fabricants réduisent leurs expéditions d'électronique grand public, ajoute McShane

** McShane réduit le PT de 76 $ au plus bas des estimations du marché, à 59 $, selon les données de LSEG, citant des révisions négatives probables des bénéfices et des défis pour la croissance globale ** Le mois dernier, BBY a publié un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne et a reconnu que la flambée des prix des puces mémoire - résultant d'une pénurie d'approvisionnement causée par l'industrie technologique qui s'efforce d'augmenter sa capacité d'intelligence artificielle - a augmenté les coûts

** Sur 26 sociétés de courtage couvrant BBY, la répartition des recommandations est la suivante: 6 "achat fort" ou "achat", 18 "maintien" et 2 "vente"; PT médian de 72 $

** Jusqu'à la clôture de vendredi, l'action a baissé de 6,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,6 % pour le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD .

** L'action s'est récemment négociée à 9,5 fois les bénéfices à terme, en dessous de la moyenne à cinq ans du PE à terme d'environ 12 fois, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée