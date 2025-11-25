Best Buy revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de produits électroniques Best Buy BBY.N a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pendant les fêtes de fin d'année, les acheteurs saisissant les rabais importants pour améliorer leurs ordinateurs portables, leurs smartphones et d'autres appareils électroniques domestiques.

La société s'attend désormais à ce que les ventes comparables pour l'exercice 2026 augmentent dans une fourchette de 0,5 % à 1,2 %, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.