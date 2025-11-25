Best Buy relève ses objectifs annuels après un 3ème trimestre meilleur que prévu
La première chaîne américaine d'électronique grand public a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 9,67 milliards de dollars au titre des trois mois clos au 1er novembre, en hausse de 2,7% à données comparables.
En données ajustées, son bénéfice par action (BPA) ressort à 1,40 dollar, contre 1,26 dollar sur la même période de l'exercice précédent.
Suite à ce troisième trimestre meilleur que prévu, le groupe de Minneapolis a revu à la hausse ses perspectives de résultats pour l'exercice, prévoyant désormais un BPA ajusté compris entre 6,25 et 6,35 dollars, contre 6,15-6,30 dollars précédemment.
Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu entre 41,65 et 41,95 milliards de dollars, soit une croissance à périmètre constant de 0,5% à 1,2%, et non plus entre 41,1 et 41,9 milliards, ce qui correspondant à une évolution comprise entre -1% et +1%.
En dépit de ces annonces, le titre - qui accuse un repli de 12% depuis le début de l'année - cédait plus de 0,8% en cotations avant-Bourse.
