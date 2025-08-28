Best Buy perd du terrain alors que le distributeur de produits électroniques maintient ses prévisions annuelles inchangées

28 août - ** Les actions de Best Buy BBY.N en baisse de 1,36% à 74,45 $ avant bourse après que la société ait maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. ** Cependant, l'entreprise annonce une hausse de 1,6% des ventes comparables au deuxième trimestre contre une baisse de 0,52% estimée par les analystes - données compilées par LSEG.

** Le distributeur de produits électroniques affiche également une hausse surprenante de ses ventes au deuxième trimestre, grâce à de fortes ventes en ligne et à une augmentation de la demande pour ses produits.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BBY a baissé de 12% depuis le début de l'année.