Best Buy en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

25 novembre - ** Les actions de Best Buy BBY.N en hausse de 2,4 % à 77,45 dollars
** La société augmente ses prévisions de revenus annuels en pariant sur une forte demande pour ses produits à prix réduits pendant les fêtes
** Les ventes annuelles comparables devraient augmenter de 0,5 % à 1,2 %, contre une baisse de 1 % à une hausse de 1 % attendue précédemment
** BBY prévoit également un bénéfice par action ajusté de 6,25 à 6,35 dollars, contre un objectif précédent de 6,15 à 6,30 dollars
** La société dépasse les estimations pour les ventes comparables du troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 11 % depuis le début de l'année
