Best Buy en baisse, Goldman aurait rétrogradé sa note à "vendre"

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13 avril - ** Les actions de Best Buy BBY.N ont baissé de 4 % avant le marché à 59,85 $ après que Goldman Sachs a rétrogradé le distributeur d'électronique à "vendre"

** Alors que BBY devrait bénéficier d'une hausse de la demande d'ordinateurs personnels et de remboursements d'impôts plus élevés au premier trimestre, Goldman pense qu'il y aura des risques pour les ventes après le premier trimestre, car les coûts de mémoire plus élevés commencent à se répercuter sur les prix des ordinateurs portables et des ordinateurs, a rapporté CNBC ** Le mois dernier, BBY a publié un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne et a reconnu que la flambée des prix des puces mémoire - résultant d'une pénurie d'approvisionnement causée par l'industrie technologique qui s'efforce de développer la capacité d'intelligence artificielle - ont augmenté les coûts

** Goldman réduit son estimation de cours à un plus bas du marché de 59 $ contre 72 $ en moyenne, selon les données de LSEG

** Sur 26 sociétés de courtage couvrant BBY, la répartition des recommandations est la suivante: 6 "achat fort" ou "achat", 18 "maintien" et 2 "vente"

** Jusqu'à la clôture de vendredi, l'action a baissé de 6,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,6 % pour le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD .

** L'action s'est récemment négociée à 9,5 fois les bénéfices à terme, en dessous de la moyenne des bénéfices à terme sur cinq ans d'environ 12 fois, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée