Best Buy dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:39

Le premier distributeur américain d'électronique, dont l'action s'adjuge 12 % en avant-Bourse, a dépassé les attentes concernant son bénéfice du quatrième trimestre,

Sur une base ajustée, Best Buy a dégagé un bénéfice trimestriel de 2,61USD par action, là où le consensus ciblait 2,47USD.

Côté perspectives, la firme basée dans le Minnesota a annoncé anticiper des ventes annuelles inférieures aux attentes de Wall Street, comprises entre -1% et 1%, contre 1,63% attendu par le marché.

Best Buy a annoncé que son conseil d'administration a approuvé une hausse de 1% de son dividende trimestriel en numéraire, désormais fixé à 0,96USD par action ordinaire. Il sera versé le 14 avril prochain.

Valeurs associées

BEST BUY
65,418 USD NYSE +6,18%
