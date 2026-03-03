Best Buy dépasse les attentes trimestrielles
Sur une base ajustée, Best Buy a dégagé un bénéfice trimestriel de 2,61USD par action, là où le consensus ciblait 2,47USD.
Côté perspectives, la firme basée dans le Minnesota a annoncé anticiper des ventes annuelles inférieures aux attentes de Wall Street, comprises entre -1% et 1%, contre 1,63% attendu par le marché.
Best Buy a annoncé que son conseil d'administration a approuvé une hausse de 1% de son dividende trimestriel en numéraire, désormais fixé à 0,96USD par action ordinaire. Il sera versé le 14 avril prochain.
