Best Buy: BPA en léger retrait au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 13:41

(Zonebourse.com) - Best Buy publie un BPA ajusté en recul de 4,5% à 1,28 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,2 point à 3,9% pour des revenus de 9,44 milliards de dollars.

En données comparables, la chaine d'électronique grand public a vu ses ventes croitre de 1,6%, sa plus forte hausse en trois ans, tirée par des progressions de 5,1% pour les ventes en ligne aux Etats-Unis et de 7,6% pour les ventes à l'international.

'Cette croissance meilleure que prévu est due à un mélange d'innovation en nouvelles technologies, de volonté constante d'offrir une expérience client omnicanale transparente et de solides partenariats avec nos fournisseurs', explique la CEO Corie Barry.

Best Buy réitère ses prévisions pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté de 6,15 à 6,30 dollars, une marge d'exploitation ajustée d'environ 4,2% et un chiffre d'affaires de 41,1 à 41,9 milliards de dollars (-1% à +1% en comparable).

