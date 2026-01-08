Bernstein réduit le prix de vente d'Air Products et prévoit une stabilisation au second semestre de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Bernstein réduit l'objectif de prix de la société de gaz industriels Air Products APD.N à 300 $ contre 320 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bernstein indique que 2025 a été la pire année du millénaire pour les prix des actions chimiques européennes par rapport aux indices plus larges, tandis que les produits chimiques américains ont sous-performé le S&P500 de 60% sur 2023-25

** Les produits chimiques sont un secteur cyclique, donc une performance aussi mauvaise devrait être une opportunité d'achat" - courtage

** Les fondamentaux ne sont pas encore favorables, car la surcapacité et la faible demande persistent, et les estimations sont actuellement un peu élevées

** Cependant, la société de courtage déclare qu'elle n'est pas encore prête à abandonner les produits chimiques et qu'elle s'attend à une stabilisation macroéconomique au cours du second semestre de 2026

** 13 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et une comme "vendue"; le PT médian est de 295,00 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a baissé de 14,83%