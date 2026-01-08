 Aller au contenu principal
Bernstein réduit le prix de vente d'Air Products et prévoit une stabilisation au second semestre de 2026
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Bernstein réduit l'objectif de prix de la société de gaz industriels Air Products APD.N à 300 $ contre 320 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bernstein indique que 2025 a été la pire année du millénaire pour les prix des actions chimiques européennes par rapport aux indices plus larges, tandis que les produits chimiques américains ont sous-performé le S&P500 de 60% sur 2023-25

** Les produits chimiques sont un secteur cyclique, donc une performance aussi mauvaise devrait être une opportunité d'achat" - courtage

** Les fondamentaux ne sont pas encore favorables, car la surcapacité et la faible demande persistent, et les estimations sont actuellement un peu élevées

** Cependant, la société de courtage déclare qu'elle n'est pas encore prête à abandonner les produits chimiques et qu'elle s'attend à une stabilisation macroéconomique au cours du second semestre de 2026

** 13 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et une comme "vendue"; le PT médian est de 295,00 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a baissé de 14,83%

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
261,815 USD NYSE +1,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 13:21:10.

