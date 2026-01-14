 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bernstein et Oppenheimer réduisent l'objectif de cours de Spotify, les actions reculent
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du géant du streaming Spotify

SPOT.N en baisse de 1,5% à 526,44 $

** Le courtier Bernstein réduit l'objectif de cours sur SPOT de 830 $ à 650 $, ce qui implique toujours un potentiel de hausse de 21,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous revoyons à la baisse nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires généré par la publicité au deuxième trimestre et ajustons nos prévisions de R&D en fonction du cycle d'investissement dans l'IA que nous prévoyons - Bernstein

** Cependant, il s'attend à ce que la croissance de la publicité reprenne au second semestre 2026, grâce à des outils programmatiques améliorés, à davantage de partenaires de plates-formes axées sur la demande, à une pile plus mature de Spotify Ad Exchange (SAX) et à un éventuel coup de pouce de la Coupe du monde

** Séparément, la maison de courtage Oppenheimer réduit l'objectif de cours de SPOT de 825 $ à 750 $ en raison de prévisions à court terme plus faibles, mais maintient la note "surperformer" sur les fondamentaux à long terme

** Trente des 40 sociétés de courtage recommandent une note d'au moins "achat", neuf une note de "maintien" et une une note de "vente"; l'action a un objectif de cours médian de 751,33 $ - données compilées par LSEG

** SPOT a augmenté de 29,8 % en 2025

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
525,345 USD NYSE -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank