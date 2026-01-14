Bernstein et Oppenheimer réduisent l'objectif de cours de Spotify, les actions reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du géant du streaming Spotify

SPOT.N en baisse de 1,5% à 526,44 $

** Le courtier Bernstein réduit l'objectif de cours sur SPOT de 830 $ à 650 $, ce qui implique toujours un potentiel de hausse de 21,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous revoyons à la baisse nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires généré par la publicité au deuxième trimestre et ajustons nos prévisions de R&D en fonction du cycle d'investissement dans l'IA que nous prévoyons - Bernstein

** Cependant, il s'attend à ce que la croissance de la publicité reprenne au second semestre 2026, grâce à des outils programmatiques améliorés, à davantage de partenaires de plates-formes axées sur la demande, à une pile plus mature de Spotify Ad Exchange (SAX) et à un éventuel coup de pouce de la Coupe du monde

** Séparément, la maison de courtage Oppenheimer réduit l'objectif de cours de SPOT de 825 $ à 750 $ en raison de prévisions à court terme plus faibles, mais maintient la note "surperformer" sur les fondamentaux à long terme

** Trente des 40 sociétés de courtage recommandent une note d'au moins "achat", neuf une note de "maintien" et une une note de "vente"; l'action a un objectif de cours médian de 751,33 $ - données compilées par LSEG

** SPOT a augmenté de 29,8 % en 2025