Berkshire passe à "sous-performance" par KBW, qui cite Geico, les tarifs douaniers, Buffett

Berkshire Hathaway BRKa.N a été rétrogradé à "sous-performance" par Keefe, Bruyette & Woods, qui a déclaré que la baisse des marges d'assurance automobile, les tarifs douaniers, la chute des taux d'intérêt, la réduction des crédits d'impôt pour les énergies propres et le départ de Warren Buffett pèseront sur le cours de l'action.

Meyer Shields, analyste chez KBW, qui avait noté Berkshire "market perform", a également réduit son objectif de cours pour les actions de classe A du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, à 700 000 dollars, contre 740 000 dollars, dans son rapport daté de dimanche.

Les évaluations "sous-performance" et "vente" sont rares à Wall Street. Les actions de Berkshire ont clôturé à 738 500 dollars vendredi et ont chuté de près de 1 % au début de la journée de lundi.

En janvier, Buffett prévoit de céder le titre de directeur général qu'il détient depuis 1965 au vice-président Greg Abel, mais le légendaire investisseur restera président du conseil d'administration.

Les actions de classe A de Berkshire sont restées à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de plus de 28 points de pourcentage depuis que Buffett a annoncé le changement de direction le 3 mai.

Shields a déclaré que l'activité d'assurance automobile Geico de Berkshire devrait voir le pourcentage des primes utilisé pour payer les sinistres accidentels augmenter après deux années de baisse, car elle réduit les taux et stimule le marketing pour récupérer les parts de marché perdues au profit de rivaux tels que Progressive PGR.N .

Selon lui, l'orientation de la BNSF vers l'ouest des États-Unis rend la croissance vulnérable à la hausse des tarifs douaniers et à la baisse des échanges avec les pays asiatiques, en particulier la Chine.

Shields a également déclaré que la baisse des taux d'intérêt réduira les revenus des liquidités de Berkshire, qui totalisaient 344,1 milliards de dollars au 30 juin, tandis que l'élimination accélérée des crédits d'impôt pour les énergies renouvelables en vertu de la loi One Big Beautiful Bill Act du président Donald Trump pourrait limiter les bénéfices de Berkshire Hathaway Energy.

Le départ de Buffett est également un frein, reflétant sa "réputation probablement inégalée et ce que nous considérons comme une divulgation malheureusement inadéquate qui dissuadera probablement les investisseurs une fois qu'ils ne pourront plus compter sur la présence de Warren Buffett", a écrit Shields.

Berkshire devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 1er novembre.