Berkshire met en garde contre les imitations de Warren Buffett par l'IA

Warren Buffett a un message pour les personnes qui génèrent ou regardent des imitations de lui créées par l'IA. Il n'y a qu'un seul Oracle d'Omaha.

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré jeudi que des vidéos utilisant des images de son directeur général de longue date générées par l'IA circulent sur YouTube et contiennent des commentaires qu'il n'a jamais faits.

L'investisseur de 95 ans, connu pour son instinct du marché et son surnom de longue date "l'Oracle d'Omaha", est devenu de plus en plus la cible des imitateurs de l'IA.

Alors que les images imitent souvent Buffett, Berkshire a déclaré que l'audio présente généralement un discours plat et générique qui n'est "clairement" pas sa voix.

Dans un communiqué de presse intitulé "It's Not Me" (Ce n'est pas moi), la société a mis en avant une vidéo intitulée "Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH)", dans laquelle une voix usurpée donne des conseils en matière d'investissement.

"Les personnes qui connaissent moins bien Warren Buffett pourraient croire que ces vidéos sont réelles et être induites en erreur par leur contenu", a déclaré Berkshire. "Warren Buffett craint que ce type de vidéos frauduleuses ne se propage comme un virus."

L'essor de la technologie deepfake et des outils vocaux pilotés par l'IA a facilité la production de contrefaçons réalistes de personnalités publiques, ce qui a intensifié les inquiétudes concernant la désinformation et les atteintes à la réputation.

En mai, le FBI a signalé que des acteurs malveillants avaient utilisé des appels vocaux et des messages textuels générés par l'IA pour se faire passer pour de hauts fonctionnaires américains et tenter d'accéder aux comptes personnels d'employés du gouvernement.

Warren Buffett s'est déjà plaint que des personnes se fassent passer pour lui, notamment au moyen d'imitations de plus en plus convaincantes basées sur l'IA.

En octobre 2024, deux semaines avant l'élection présidentielle américaine, Warren Buffett a mis en garde contre les "allégations frauduleuses" selon lesquelles il aurait soutenu des candidats politiques et des produits d'investissement.

Après avoir soutenu l'ancien président Barack Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton, il s'est largement éloigné des soutiens politiques.

Warren Buffett quittera son poste de directeur général de Berkshire à la fin de l'année et sera remplacé par le vice-président Greg Abel.