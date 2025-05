Berkshire Hathaway : Warren Buffett remplacé par Greg Abel à la tête du groupe en fin d'année

(AOF) - Warren Buffett (94 ans) a annoncé ce week-end, à l’occasion de l’assemblée générale de Berkshire Hathaway, qu’il passerait le flambeau à la fin de l’année à Greg Abel, vice-président en charge des activités hors assurance, qu’il avait adoubé en tant que successeur en 2021. Warren Buffett laisse au futur directeur général une trésorerie record de près de 348 milliards de dollars et une firme pesant près de 1200 milliards de dollars en Bourse.

Les commentaires élogieux à propos du Sage d'Ohama ont afflué de toutes parts après cette annonce. " Warren Buffett représente tout ce qu'il y a de bon dans le capitalisme américain et dans l'Amérique elle-même : il investit dans la croissance de notre pays et de ses entreprises avec intégrité, optimisme et bon sens", a ainsi déclaré le patron de JPMorgan, Jamie Dimon.

