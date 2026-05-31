Berkshire Hathaway va racheter Taylor Morrison pour 8,5 milliards de dollars dans le cadre de son offensive dans le secteur immobilier

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Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acquérir Taylor Morrison Home Corporation TMHC.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, ont annoncé conjointement les deux sociétés dimanche, marquant ainsi une expansion des activités immobilières du conglomérat.

Selon les termes de l'accord, Berkshire acquerra le constructeur immobilier pour 72,50 dollars par action ordinaire en numéraire, valorisant ainsi le capital de Taylor Morrison à environ 6,8 milliards de dollars. L'offre représente une prime d'environ 24 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui s'établissait vendredi à 58,50 dollars.

Cette transaction souligne l'intérêt de longue date de Berkshire pour le secteur immobilier, historiquement centré sur Clayton Homes, qu'il a acquis en 2003.

Greg Abel, directeur général de Berkshire, a déclaré que cette acquisition aiderait à étendre la présence de Berkshire dans le secteur des maisons construites sur site, avec la possibilité de regrouper les activités à terme.

“Nous sommes ravis d’accueillir Taylor Morrison dans le portefeuille de Berkshire”, a déclaré M. Abel dans un communiqué, ajoutant que la société pourrait contribuer à élargir l’accès à la propriété.

Sheryl Palmer, directrice générale de Taylor Morrison, a déclaré que cette opération apporterait au constructeur immobilier un soutien financier et un horizon d’investissement à long terme en phase avec la nature pluriannuelle du développement immobilier.

“L’orientation à long terme de Berkshire Hathaway est particulièrement bien adaptée au cycle d’investissement pluriannuel de la construction résidentielle, et cette alliance nous permettra de développer la plateforme de Taylor Morrison d’une manière qui ne serait pas possible en tant qu’entreprise indépendante”, a déclaré Mme Palmer.

Taylor Morrison a été fondée en 2013 en tant que société cotée en bourse, dont l'activité principale est la construction de logements résidentiels et le développement de communautés de vie, avec des opérations dans 12 États américains. Elle affiche une capitalisation boursière de 5,47 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

À l’issue de l’acquisition, Taylor Morrison continuera d’être dirigée par son équipe de direction actuelle, dont Mme Palmer, et deviendra une société privée. Ses actions ne seront plus cotées à la Bourse de New York une fois la transaction finalisée.

Les sociétés prévoient que la transaction sera finalisée au cours du second semestre 2026. Goldman Sachs GS.N et Moelis

MC.N ont agi en tant que conseillers financiers de Taylor Morrison dans le cadre de cette transaction.