Berkshire Hathaway rachète OxyChem à Occidental
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:37
OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques de base essentiels à la qualité de vie, avec des applications dans le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et le développement commercial et résidentiel.
Occidental prévoit d'utiliser 6,5 MdsUSD du produit de la transaction pour réduire sa dette et atteindre son objectif de dette principale inférieure à 15 MdsUSD fixé à la suite de l'annonce de son acquisition de CrownRock en décembre 2023.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Une filiale d'Occidental conservera les passifs environnementaux hérités d'OxyChem.
Valeurs associées
|498,190 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique. Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza Global Sumud, comprenant environ 45 bateaux avec à leur bord des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, a été interceptée en mer mercredi soir. Israël a annoncé que les passagers seraient expulsés vers ... Lire la suite
-
Les livraisons de Tesla TSLA.O au titre du troisième trimestre ont dépassé jeudi les attentes des analystes, dans un contexte de ruée des clients sur un crédit d'impôt à l'achat de véhicules électriques (VE) populaire aux États-Unis ayant compensé l'effondrement ... Lire la suite
-
Gaz : la Hongrie signe un contrat GNL inédit avec le français Engie et loue la diversification de ses approvisionnements
Budapest a conclu un accord avec l'énergéticien, le "plus durable" de son histoire en matière de gaz naturel liquéfié. Ce deal intervient au coeur des débats au sein de l'Union européenne sur la connexion persistante aux hydrocarbures russes, auxquels le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer