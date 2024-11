Berkshire Hathaway affiche une trésorerie record de 325,2 milliards de dollars

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en repli et une trésorerie à un plus haut historique à 325,2 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 26,25 milliards de dollars au troisième trimestre contre une perte nette de 12,77 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Il s'agit pour cette année de moins-values latentes à hauteur de 2,2 milliards de dollars contre des moins-values de 24,1 milliards de dollars un an auparavant.

Le résultat net inclut également des plus-values réalisées pour 18,4 milliards de dollars contre 560 millions de dollars un an auparavant. Warren Buffett a en particulier réduit d'environ 25% sa participation dans Apple.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a reculé de 6,2% à 10,09 milliards de dollars.

L'assurance pèse sur la performance opérationnelle

Ce recul reflète principalement la nette dégradation de la performance de ses activités d'assurance, qui ont souffert des pertes liées à l'ouragan Milton. Elles ont enregistré un bénéfice opérationnel de 750 millions de dollars contre un profit de 2,4 milliards de dollars, un an auparavant. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re et l'assureur automobile Geico. Berkshire Hathaway Energy Company a vu son résultat opérationnel passer de 498 millions de dollars à 1,63 milliard de dollars.

Entre janvier et septembre, la société d'investissement de Warren Buffett a racheté pour 2,9 milliards de ses propres actions.

Le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie record de 325,2 milliards de dollars alors qu'elle n'avait jamais auparavant dépassé 300 milliards de dollars.

