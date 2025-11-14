Berkshire achète des actions d'Alphabet, la société mère de Google, et vend davantage d'actions d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé vendredi une participation de 4,3 milliards de dollars dans Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, et a déclaré avoir encore réduit sa participation dans Apple AAPL.O , détaillant son portefeuille d'actions pour la dernière fois avant que Warren Buffett ne mette fin à son mandat de 60 ans en tant que président-directeur général.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Berkshire a déclaré détenir 17,85 millions d'actions Alphabet au 30 septembre.

Berkshire a réduit sa participation dans Apple à 238,2 millions d'actions, contre 280 millions au troisième trimestre, et a désormais vendu près des trois quarts des 905 millions d'actions qu'il détenait auparavant.

Le document déposé recensait les participations boursières de Berkshire cotées aux États-Unis au 30 septembre, lesquelles constituaient la majeure partie du portefeuille d'actions du conglomérat, d'une valeur de 283,2 milliards de dollars.