Berenberg relève son objectif de cours pour Albemarle

6 janvier - ** Berenberg relève l'objectif de cours du mineur de lithium Albemarle ALB.N de 75 à 135 dollars

** Cependant, le nouveau PT représente une baisse de 7,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que la croissance de l'offre de lithium est suffisante pour répondre à la demande supplémentaire; elle ajoute que la dernière phase de renforcement des prix à la fin de 2025 a porté le prix équivalent du carbonate de lithium à 16 000 $/tonne et celui du spodumène à 14 000 $/tonne

** D'ici la fin de 2026, les niveaux de lithium seront conformes aux niveaux actuels, ce qui limitera la progression du prix de l'action d'Albemarle", déclare Berenberg

** Nous pensons qu'en tenant compte des prix normalisés du lithium et de la croissance, Albemarle devrait se négocier à un multiple à un chiffre, en ligne avec d'autres mineurs ou producteurs de produits chimiques de base

** Neuf des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 64,3 %