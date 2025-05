Oliver Scharping, l'un des 2 gérants du fonds, explique : "Alors que l'arbitrage en M&A est depuis longtemps établi comme une allocation stratégique de base sur les marchés anglo-saxons - à travers une large base d'investisseurs allant des family offices aux grandes institutions - la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) reste structurellement mal desservie. Notre fonds vise à combler cette lacune grâce à une approche disciplinée et reproductible et à une concentration relative sur l'Europe. "

Le fonds a une orientation européenne prononcée, ce qui est conforme à l'exposition traditionnellement forte de Berenberg aux petites et moyennes capitalisations européennes.

(AOF) - Berenberg Wealth and Asset Management a annoncé le lancement du Berenberg Merger Arbitrage Fund, un fonds commun de placement Ucits qui permet aux investisseurs d’accéder à une stratégie actions décorrélée du marché, axée sur les prises de contrôle de sociétés.

Berenberg présente un nouveau fonds d'arbitrage dédié aux fusions et acquisitions

