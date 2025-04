Berenberg : " La BCE garde une marge de manœuvre face au chaos douanier mondial "

(AOF) - Face aux nouveaux droits de douane américains et à un affaiblissement de la conjoncture aux États-Unis, les marges de manœuvre en matière de politique monétaire en Europe reviennent sur le devant de la scène. La Banque centrale européenne pourrait baisser son taux directeur le 17 avril, malgré le chaos douanier mondial. Dr. Felix Schmidt, économiste senior chez Berenberg, explique pourquoi, contrairement à la Fed, la BCE dispose actuellement d'une plus grande liberté d'action.

Selon lui, " la BCE peut se permettre de baisser son taux directeur de 25 points de base lors de sa réunion du 17 avril. En effet, le taux d'inflation sous-jacente dans la zone euro s'élevait déjà à 2,4% en mars 2025, soit un niveau proche de l'objectif de 2% de la BCE.

"Par ailleurs, à moyen terme, le chaos douanier américain devrait plutôt atténuer les pressions sur les prix dans la zone euro qu'en générer. Les marchandises chinoises redirigées vers l'Europe du fait des droits de douane élevés imposés par les États-Unis accroîtront la concurrence et feront baisser les prix dans la région", poursuit Dr. Felix Schmidt.

De plus, le prix du pétrole a récemment diminué en raison des inquiétudes concernant la croissance mondiale provoquées par Trump, et l'euro, qui s'est renforcé face au dollar, rend les importations plus abordables dans la zone euro. Bruxelles va en outre entamer des négociations avec Washington et renonce pour le moment à des droits de rétorsion qui renchériraient les importations américaines.

" Alors qu'aux États-Unis, les droits de douane appliqués à presque toutes les importations provoquent une hausse des prix et que la Fed est contrainte par les pressions inflationnistes qui en résultent, la BCE a quant à elle la possibilité d'atténuer les effets de la conjoncture en assouplissant sa politique monétaire ", conclut l'économiste senior.