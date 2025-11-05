 Aller au contenu principal
Bercy engage une procédure de suspension de la plateformeShein
information fournie par AOF 05/11/2025 à 15:59

(AOF) - Suite du feuilleton Shein après le scandale lié à la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes. Ce mercredi, le gouvernement français indique dans un communiqué engager "la procédure de suspension de la plateforme en France le temps nécessaire pour que cette dernière démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements". Un premier point d’étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures.

Cette annonce intervient le jour de l'ouverture à Paris du premier espace physique de la plateforme asiatique à l'intérieur du BHV.

