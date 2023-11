Benoît Sorel prend les rênes des ETF, de la gestion indicielle et du smart beta chez Amundi

Benoît Sorel a rejoint Amundi en tant que directeur du métier ETF, indiciel et smart beta au niveau mondial. La nomination est effective depuis ce lundi. Il succède à Arnaud Llinas, ancien transfuge de Lyxor Asset Management qui avait pris la direction de cette activité en 2022 après le rachat de Lyxor par Amundi , qu’il a récemment quitté.

Benoit Sorel est rattaché à Fannie Wurtz, directrice du pôle distribution & banques privées et du métier gestion passive chez Amundi. Il évoluait précédemment chez BlackRock, où il oeuvrait depuis 2018 en qualité de responsable de l’offre produits des ETF et de la gestion indicielle (BlackRock iShares) pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en 2018. Entre 2011 et 2018, il était en charge du développement des ETF et de la gestion indicielle du gestionnaire d’actifs américain pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco.

Avec son arrivée chez Amundi, Benoît Sorel revient dans le giron du groupe Crédit Agricole. Il avait commencé sa carrière en 1999 à Jakarta chez Crédit Agricole Indosuez dans les activités de restructuration de dette et de financement à l’exportation. Il est également passé par Lazard Frères et Bank of America avant de revenir chez Crédit Agricole Corporate qu’il a quitté en 2011 pour BlackRock.

Adrien Paredes-Vanheule