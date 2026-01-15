((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Le courtier Benchmark relève l'objectif de cours de Warner Bros Discovery WBD.O à 32 $ contre 30 $, ce qui représente une hausse de 11,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient sa recommandation "acheter" et relève son objectif de cours, mais retire le titre de sa liste des meilleures idées, citant une hausse perçue d'environ 12 % et l'incertitude liée aux obstacles réglementaires et aux litiges, y compris un nouveau procès de Paramount Skydance PSKY.O et une course aux procurations

** Les actions WBD et probablement Netflix NFLX.O pourraient bientôt bénéficier marginalement d'une éventuelle offre en espèces de 27,75 $ par action au lieu de la structure incluant l'action NFLX - Benchmark

** Le courtier estime que l'unité Global Networks de WBD vaut facilement entre 4 et 5 dollars par action WBD en complément de l'offre de 27,75 dollars de NFLX

** Neuf des 22 maisons de courtage recommandent une cote d'au moins " acheter ", douze recommandent de " conserver " et une de " vendre "; l'action a un objectif de cours médian de 28,75 $, selon les données compilées par LSEG

** WBD a augmenté de ~173% en 2025