Belle semaine pour la chimie européenne
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 11:48
Sur les quatre dernières séances (sans compter celle du jour) certaines sociétés affichent des gains conséquents : Lanxess ( 46,09%), Azelis ( 18,43%), Wacker Chemie ( 16,51%), BASF ( 10,30%) ou encore Syensqo ( 13,21%). Chez les sociétés françaises, sur la même période, Arkema a repris 10,30% et Air Liquide 2,44%.
Plusieurs d'entre elles, notamment Lanxess, BASF et Wacker Chemie ont annoncé des hausses de prix. A titre d'exemple, Lanxess, qui a connu la plus forte progression de son cours de bourse depuis le début de la semaine, en a dévoilé plusieurs. La société va relever les prix de son portefeuille d'additifs polymères. Ces ajustement pouvant atteindre 35% pour les retardateurs de flamme et les additifs spécialisés et jusqu'à 50% pour les plastifiants. En outre, la société a dévoilé une augmentation de ses tarifs jusqu'à 30% pour ses produits de contrôle microbien et ceux de ses pigments inorganiques de 20%.
Pour justifier de telles décisions, toutes les entreprises concernées évoquent des augmentations continues et cumulées des coûts, notamment pour l'énergie, les matières premières critiques et la logistique dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.
Dans une note, UBS rappelle que si l'on observe les période précédentes d'inflation des combustibles fossiles, "nous devrions initialement voir une hausse des prix des produits chimiques compenser l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières". Toujours selon la banque suisse, les entreprises de chimie cyclique européennes pourraient bénéficier de prix plus élevés à court terme, mais d'ici le second semestre, les analystes prévoient que les prix élevés et la morosité économique pèseront sur les volumes.
Chez Goldman Sachs, les analystes anticipent un environnement plus favorable lors du deuxième et du troisième trimestre pour le secteur de la chimie, avec des prix et volumes susceptibles de progresser en raison de pénuries liées à des contraintes d'approvisionnement en matières premières au Moyen-Orient.
Les analystes estiment que cela devrait pénaliser davantage les capacités asiatiques que celles de l'Europe, comme le reflètent les coûts plus élevés du naphta importés en Asie. Goldman Sachs précise : "même si les importations vers les marchés finaux européens ne diminuent pas, nous nous attendons à ce qu'elles soient évincées du marché par les prix, permettant aux acteurs européens de regagner des volumes perdus".
Dans ce contexte, la banque américaine a relevé son objectif de cours sur Arkema de 78 à 83 euros. Sur Air Liquide, la recommandation est passée de sous-pondérer à pondération neutre, et la cible réhaussée de 154 à 168 euros. Enfin parmi les changements notables, l'action Evonik a été relevée de pondération neutre à surpondérer, avec un objectif à 18 euros, contre 14,70 euros auparavant.
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