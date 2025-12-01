Belite Bio, développeur de médicaments, chute à la suite d'une augmentation de capital prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de Belite Bio BLTE.O , développeur de médicaments, chutent de 1,3 % à 152 $ dans les échanges prolongés ** BLTE annonce une offre publique d'American Depositary Shares ; la taille de l'offre n'a pas été divulguée

** Le produit de la vente d'actions sera utilisé pour la préparation de la commercialisation et le développement de ses pipelines, entre autres

** Morgan Stanley, Leerink Partners, BofA Securities et Cantor sont les co-chefs de file actifs de l'offre ** Les actions de BLTE ont atteint un niveau record et ont clôturé en hausse de 12% à 154,02 $ lundi après que le médicament expérimental de BLTE pour une maladie génétique rare de l'œil ait atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé

** BLTE a ~34,9 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** Cinq courtiers sur six évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 140 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BLTE a plus que doublé depuis le début de l'année