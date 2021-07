Believe / Jul, l'ovni des charts

Dès sa première semaine d'exploitation, le nouvel album de Jul « Demain ça ira » rentre n°1 des charts en France, avec 33 312 albums vendus dont 12 604 en physique, 715 en téléchargement et 19 993 équivalents streaming. En 5 ans, et depuis son premier n°1 avec l'album « Émotions » sorti en juin 2016, c'est le 9ème album de Jul à rentrer au sommet des charts, ce qui fait de Jul le recordman d'album n°1 sur une si courte période.



Plébiscité par le public et l'industrie musicale (victoire de la musique en 2017), les performances de Jul sont extraordinaires et quasiment uniques dans l'histoire de la musique en France où il collectionne les records. À ce jour, l'artiste prolifique cumule 1 disque de diamant, 3 disques triple platine, 8 disques double platine, 4 disques de platine, 3 disques d'or, et son nouvel album sera platine dans quelques semaines.