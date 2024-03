Believe bien orienté : une offre alternative évoquée

(AOF) - Believe gagne 4,45% à 15,50 euros. Le spécialiste du marché de la musique numérique, qui fait déjà l’objet d’un projet d’OPA au prix de 15 euros par action, a indiqué avoir reçu une manifestation d’intérêt d’une autre partie. Il précise que cette manifestation "exploratoire, préliminaire et non engageante", provient d’une partie "cherchant à accéder à des informations confidentielles et à engager un dialogue en vue de potentiellement formuler une offre plus attractive pour la société et ses actionnaires."

Believe a cherché à obtenir des clarifications de la part de la partie intéressée afin d'évaluer si cela pourrait représenter une alternative à l'offre de bidco avec des conditions financières plus favorables. La partie intéressée a indiqué qu'elle devrait être en mesure de valoriser les actions de Believe à un minimum de 17 euros par action, tout en soulignant que, à ce stade, son approche ne constituait pas une offre, n'impliquait aucune obligation de faire une offre, et ne manifestait pas une intention de faire une offre.

Believe a fait l'objet en février d'une d'un projet d'offre au prix de 15 euros par action émise par un consortium - TCV et EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, le PDG et fondateur du groupe - visant l'ensemble des actions en circulation de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels.

