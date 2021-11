Believe annonce un partenariat stratégique

avec prise de participation minoritaire dans Play Two

Paris, le 3 novembre 2021 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, entre au capital de Play Two, 1er label indépendant de musique français, filiale du groupe TF1, à hauteur de 25%. Ce partenariat permet à Believe de renforcer sa présence sur le marché français et à Play Two d’accélérer sa croissance sur le digital.

Believe et Play Two partagent une culture entrepreneuriale commune et ont déjà collaboré sur le développement des artistes à l’international. Ce rapprochement naturel va permettre aux deux acteurs d’accélérer leur croissance. Play Two va pouvoir s’appuyer sur l’innovation technologique et l’expertise digitale au cœur du modèle de Believe et ainsi accélérer le développement des audiences et de la monétisation de ses artistes sur le digital en France et à l’international. Des synergies autour du live entre la structure de production de spectacle de Play Two et celle de Believe (Live Affair) seront mises en place ainsi qu’entre les structures B2B / Brand content : Music Lab For Brand pour Play Two et le département Branding de Believe.

Ce partenariat est également très complémentaire en matière de catalogue, les deux Groupes exerçant leur leadership sur des genres de musique différents. Les artistes du label Play Two comme Gims, Vitaa, Hatik, Anne Sila, Vincent Niclo, Tayc, Camelia Jordana, Squeezie, Julien Clerc, Gaëtan Roussel etc. vont permettre à Believe de diversifier, autour d’une plus large variété de genres musicaux, son catalogue en France. Ce rapprochement permet la création d’une plateforme d’accueil unique pour les talents combinant l’attractivité de Play Two auprès des artistes et producteurs et l’expertise de Believe dans le développement des artistes dans le monde numérique.

Believe prend une participation de 25% dans Play Two, qui reste majoritairement détenu par le Groupe TF1. Cette opération valorise Play Two à un peu moins de 50 millions d’euros pour la totalité du capital. Dans le cadre de cette opération, Play Two bénéficiera désormais des services de Believe sur l’intégralité de son catalogue, notamment en matière de distribution. Les deux fondateurs du label Sébastien Duclos et Julien Godin continueront d’en assurer la direction générale.

« Ce partenariat est une nouvelle étape importante dans le développement de Play Two. Nous nous connaissons depuis longtemps avec les équipes de Believe, et partageons avec Denis [CEO de Believe] et Romain [Directeur Général de Believe France] une même culture d’entreprenariat ainsi qu’une vision commune sur le futur des métiers de la musique et du spectacle. Avec le Groupe TF1 qui est un partenaire exceptionnel dans le développement de notre structure, nous formons désormais avec Believe une nouvelle équipe parfaitement adaptée aux enjeux de ce marché en pleine mutation. » déclarent Sébastien Duclos et Julien Godin, fondateurs de Play Two.

« Je me réjouis d’associer Believe au 1er label indépendant français, fondé et dirigé par Sébastien et Julien, deux talentueux entrepreneurs aux nombreux succès, et dans le même temps au 1er groupe médias français TF1, qui a permis à Play Two d’accélérer son développement pour devenir un acteur incontournable du marché. Je suis intimement convaincu que nous travaillerons de concert pour accélérer la transition numérique de Play Two et ouvrir de nouveaux segments de musique au digital, avec notre savoir-faire et notre capacité d’innovation communs. » déclare Romain Vivien, Directeur Général de Believe France.

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique fondé en 2005. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1.401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV.PA, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

A propos de Sébastien Duclos & Julien Godin (Play Two)

Depuis 15 ans, le binôme d’entrepreneurs Sébastien Duclos (ex Sony Music) et Julien Godin (ex M6) ont fait émerger de nombreux succès musicaux français et ont réinventé les usages du marché. Ils sont devenus leaders sur les métiers de la musique, et des concurrents sérieux aux majors de la musique sur ces marchés.

Ils fondent « PlayOn » en 2006 qui produira ZAZ, Raphael, Kids United ou la comédie musicale « Cendrillon » à Mogador. En 2014, Play On reçoit le « Grand Prix des Entreprises de Croissance » décerné par le magazine « Décideurs ». PlayOn est sans discontinuer 1er label indépendant de 2009 à 2016, le label est cédé à Warner Music en 2016.

Ils créent Play Two en 2016 (en association avec TF1) – qui crée les conditions pour épouser l’évolution du marché : nouveaux modèles contractuels, accompagnement de la désintermédiation entre créateurs et consommateurs, explosion du streaming … Play Two est depuis 2017 le 1er label indépendant français.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société. Les activités du groupe recouvrent :

Le broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, Tv Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 Pub.

La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international.

La Digital via les activités web natives du groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont auféminin, Marmiton, Doctissimo et My Little Paris).

La Musique et les Spectacles.

Présent dans plus d’une dizaine de pays, le groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7M€ (Euronext Paris : ISIN FR000054900).

www.groupe-tf1.fr

