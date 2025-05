Belfius Bank prend une participation de 33% dans Candriam

(AOF) - Belfius Bank prendra une participation " stratégique " de 33 % dans Candriam dans le cadre du renforcement de leur partenariat. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. En 2013, Belfius Banque (ex-Dexia Banque Belgique) avait cédé ses parts dans le gestionnaire d’actifs lors de son rachat par l’assureur américain, New York Life Investments.

Belfius Bank et Candriam vont en outre intensifier leur collaboration dans plusieurs domaines clés, notamment le sourcing d'actifs privés par le biais de solutions sur mesure de qualité pour les clients de Belfius, " tout en ouvrant la voie à de futures opportunités ".

Plus précisément, les clients de Belfius bénéficieront d'un accès élargi à des opportunités d'investissement dans toutes les classes d'actifs et zones géographiques, grâce à la connaissance et l'expertise approfondies de Candriam sur les marchés internationaux.

Le renforcement de ce partenariat " consolide la position de Belfius en tant que banque privée de premier plan en Belgique ", ont souligné les deux entités.