Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf s'attend à une baisse du CA et de la marge en 2020 Reuters • 06/08/2020 à 12:39









BEIERSDORF S'ATTEND À UNE BAISSE DU CA ET DE LA MARGE EN 2020 BERLIN (Reuters) - Beiersdorf, le fabricant entre autres de la crème Nivea, a fait état jeudi d'une baisse de 20% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre et prédit une chute des ventes et de la rentabilité pour l'ensemble de l'année, la pandémie de coronavirus touchant aussi bien ses activités d'adhésifs que ses produits de consommation grand public. Le groupe allemand a réalisé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice d'exploitation de 472 millions d'euros et un chiffre d'affaires en baisse de 10% à 3,449 milliards. Les ventes de Nivea, sa principale marque, et celles de sa division de produits adhésifs Tesa ont baissé respectivement de 8,8% et 10%. Beiersdorf a dit s'attendre à ce que sa marge opérationnelle 2020 soit nettement inférieure à celle de l'an dernier. En Bourse de Francfort, l'action Beiersdorf perdait 2,97% à 99,80 euros à 09h45 GMT, alors que l'indice Dax était pratiquement inchangé. (Emma Thomasson; version française Laura Marchioro, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -4.75%