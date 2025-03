Beiersdorf: nomination d'une DG France et Benelux information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Beiersdorf fait part de la nomination d'Alice Jactel comme directrice générale France et Benelux, avec pour mission de déployer la stratégie globale Win with Care et de continuer à dynamiser les activités sur l'un des marchés européens les plus stratégiques du groupe.



Avant d'arriver chez Beiersdorf en 2025, Alice Jactel a fait l'essentiel de sa carrière chez Unilever, où elle a occupé de nombreux postes en France et au Royaume-Uni sur des fonctions de marketing opérationnel, marketing développement et gestion de P&L.



Depuis 2022, elle était directrice générale de la division personal care pour l'Europe de l'Ouest (France, Espagne, Portugal) au sein d'Unilever, en charge des catégories dentaire, déodorant et bain-douche et de marques telles que Dove, Axe, Rexona ou Signal.





Valeurs associées BEIERSDORF 118,550 EUR XETRA +0,42%