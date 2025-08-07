Beiersdorf: le titre s'offre un rebond, Deutsche Bank en soutien
07/08/2025
Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir porté son conseil sur la valeur de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours laissé inchangé à 98 euros.
L'analyste fait remarquer que l'action accuse désormais un repli de 21% cette année pour se traiter à des plus bas de dix ans en comparaison de l'indice MSCI Europe.
Si Deutsche Bank reconnaît que certains risques entourent toujours la croissance de ses résultats sur le moyen terme, l'intermédiaire souligne que l'action est maintenant devenue très intéressante en comparaison du reste du marché et par rapport aux autres entreprises du secteur, avec une valorisation au plus bas depuis 10 ans.
Il fait également remarquer que la direction de l'entreprise est maintenant sous forte pression pour améliorer les performances du groupe, mais retient aussi le regain d'intérêt des internautes pour ses marques, surtout pour ce qui concerne les produits haut de gamme.
S'il craint que Nivea peine à se développer davantage voire finisse par se heurter à 'un plafond de verre', l'analyste dit ne pas envisager de gros risque à la baisse pour le moment.
Après avoir décroché de plus de 8% mercredi, l'action Beiersdorf reprenait 2,2% jeudi en début d'après-midi.
Valeurs associées
|100,700 EUR
|XETRA
|+3,18%
