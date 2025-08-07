 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,84
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Beiersdorf: le titre s'offre un rebond, Deutsche Bank en soutien
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:25

(Zonebourse.com) - Après sa lourde correction de la veille consécutive à des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et à un avertissement sur l'exercice 2025, le titre Beiersdorf s'offre un rebond jeudi dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Deutsche Bank.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir porté son conseil sur la valeur de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours laissé inchangé à 98 euros.

L'analyste fait remarquer que l'action accuse désormais un repli de 21% cette année pour se traiter à des plus bas de dix ans en comparaison de l'indice MSCI Europe.

Si Deutsche Bank reconnaît que certains risques entourent toujours la croissance de ses résultats sur le moyen terme, l'intermédiaire souligne que l'action est maintenant devenue très intéressante en comparaison du reste du marché et par rapport aux autres entreprises du secteur, avec une valorisation au plus bas depuis 10 ans.

Il fait également remarquer que la direction de l'entreprise est maintenant sous forte pression pour améliorer les performances du groupe, mais retient aussi le regain d'intérêt des internautes pour ses marques, surtout pour ce qui concerne les produits haut de gamme.

S'il craint que Nivea peine à se développer davantage voire finisse par se heurter à 'un plafond de verre', l'analyste dit ne pas envisager de gros risque à la baisse pour le moment.

Après avoir décroché de plus de 8% mercredi, l'action Beiersdorf reprenait 2,2% jeudi en début d'après-midi.

Valeurs associées

BEIERSDORF
100,700 EUR XETRA +3,18%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank