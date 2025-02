Beiersdorf: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Beiersdorf gagne 3% à Francfort après la publication par le groupe de cosmétiques d'un BPA de 4,05 euros au titre de 2024, contre 3,24 euros l'année précédente, avec une marge d'exploitation (hors exceptionnel) en amélioration de 0,5 point à 13,9%.



Le chiffre d'affaires a atteint un record de 9,85 milliards d'euros, avec une croissance organique de 6,5% tirée essentiellement par l'activité grand public (+7,5%) tandis que tesa (+1,9%) a souffert d'un marché mondial très difficile.



Beiersdorf proposera à l'AG du 17 avril que le dividende pour 2024 soit confirmé à un euro par action. Après le succès d'un programme de rachat d'actions en 2024, il en lancera un nouveau d'une valeur pouvant atteindre 500 millions d'euros.



Pour 2025, la maison-mère entre autres des marques Nivea et La Prairie, anticipe une croissance organique des ventes de 4 à 6%, ainsi qu'une marge d'exploitation (hors exceptionnel) légèrement supérieure au niveau de l'année précédente.





