Becton prévoit un bénéfice pour 2026 légèrement supérieur aux estimations, dans un contexte de difficultés persistantes sur le marché

Le fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre et a prévu des bénéfices pour 2026 légèrement supérieurs aux attentes.

Toutefois, lors d'une conférence téléphonique, les dirigeants de l'entreprise ont mis en garde contre les vents contraires persistants en Chine, la baisse de la demande de vaccins et la réduction progressive de ses pompes à perfusion Alaris après des installations record.

Becton, qui fabrique des fournitures médicales telles que des seringues, des aiguilles, des cathéters intraveineux et des dispositifs permettant d'administrer des médicaments en toute sécurité, prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 14,75 et 15,05 dollars par action.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 14,85 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Malgré une demande stable pour les produits d'administration de médicaments, Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié les prévisions de bénéfices pour 2026 de "décevantes", tout en signalant des pressions dans son segment des biosciences.

Le marché chinois a été "difficile à cerner" et l'entreprise s'attend toujours à ce qu'environ 80 % de son portefeuille soit soumis à un système d'approvisionnement basé sur le volume (VBP) d'ici l'exercice 2026, a déclaré le directeur général Thomas Polen.

Après la séparation prévue de Waters, la Chine représentera environ 4 % de son chiffre d'affaires, ce qui facilitera les comparaisons d'une année sur l'autre et réduira l'exposition au pays asiatique.

"Nous avons adopté une approche prudente à l'égard de la Chine et de ce que nous avons vu en termes de VBP... nous n'avons pas intégré d'améliorations de l'environnement macroéconomique dans nos perspectives."

Les politiques VBP de Pékin ont incité le gouvernement à acheter des fournitures médicales en grandes quantités à des prix moins élevés.

La vente prévue de son unité de biosciences à Waters Corp devrait aider Becton à se retirer d'un segment sensible aux tarifs douaniers, qui dépend principalement des clients pharmaceutiques et du financement gouvernemental dans le contexte d'une pénurie de financement sous le président Donald Trump.

Le bénéfice ajusté de Becton s'est élevé à 3,96 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 3,92 dollars.

Son chiffre d'affaires trimestriel était de 5,89 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes de 5,90 milliards de dollars.