Becton Dickinson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la bonne tenue de son activité dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments

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Becton Dickinson BDX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à la forte demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical, et a nommé Vitor Roque au poste de directeur financier.

Les actions de la société, qui fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux tels que des aiguilles, des seringues et des unités de collecte, ont progressé de 3 % en pré-ouverture après avoir également dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

La demande dans le secteur de la fabrication pharmaceutique montre des signes de stabilisation pour les fabricants d'outils destinés aux sciences de la vie, bien qu'ils continuent de faire face à un financement post-pandémique prudent pour les petites biotechnologies et à la faiblesse des dépenses en recherche universitaire.

Becton Dickinson a finalisé la scission et la fusion de son unité de biosciences et de solutions de diagnostic dans le cadre d'une transaction de 17,5 milliards de dollars avec Waters Corp WAT.N plus tôt cette année.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 12,52 et 12,72 dollars, contre une prévision antérieure de 12,35 à 12,65 dollars.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 2,90 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient sur 2,77 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de son segment interventionnel, qui fournit des solutions chirurgicales, a augmenté de 7,3 %, tandis que l'unité des produits médicaux essentiels a enregistré une hausse de 4,7 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 4,71 milliards de dollars, contre une estimation de 4,67 milliards de dollars. La société a réaffirmé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, qui devrait se situer dans la fourchette basse à un chiffre.

"Nous aurions aimé voir une plus forte hausse des bénéfices organiques au cours du trimestre et nous devons examiner les facteurs à l’origine de la hausse des autres revenus d’exploitation, mais l’amélioration des résultats financiers et la nomination officielle de Vitor Roque au poste de directeur financier semblent tout de même constituer de petits pas dans la bonne direction", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

M. Roque, qui travaille chez Becton Dickinson depuis plus de 25 ans, occupait le poste de directeur financier par intérim depuis décembre 2025. Au cours de cette période, il a contribué à faire avancer des priorités clés, notamment la finalisation de la scission des activités de biosciences et de solutions diagnostiques.