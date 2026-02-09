Becton Dickinson réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour tenir compte de la vente de son unité de biosciences et de diagnostic

Le fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N a réduit lundi sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2026, ajustant ses perspectives pour tenir compte de la séparation et de la vente de son unité de biosciences et de diagnostic au fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N .

Becton prévoit désormais un bénéfice ajusté par action de 12,35 à 12,65 dollars pour l'exercice 2026, inférieur à sa prévision précédente de 14,75 à 15,05 dollars.

Les actions de la société ont chuté de près de 5 % dans les échanges avant bourse.

Les nouvelles prévisions comprennent des ajustements uniquement pour refléter les frais généraux de l'entreprise qui migrent vers Waters Corp, les revenus des services de transition et les bénéfices attendus des produits de la transaction, a déclaré la société. La transaction devrait être finalisée lundi, ont déclaré Becton et Waters , le fabricant d'équipements de laboratoire qualifiant l'ajout à ses activités de "transformateur". L'opération a été annoncée en juillet l'année dernière et permettra à Waters d'étendre sa présence dans le domaine des applications cliniques et diagnostiques.

"La séparation de l'activité sciences de la vie étant désormais achevée, nous pensons que BD aura recentré sa stratégie sur les marchés finaux MedTech à forte croissance. Mais la reprise de sa croissance à un taux moyen à un chiffre reste à prouver", a déclaré Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, Becton a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,91 $, manquant les estimations des analystes de 3,27 $, selon les données de LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 5,25 milliards de dollars a également manqué les estimations de 5,33 milliards de dollars, mais a augmenté de 1,6 % par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance de l'activité Connected Care. Le chiffre d'affaires du segment de la surveillance avancée des patients a augmenté de 5,5 % à 1,13 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du segment Interventional, qui fournit des solutions chirurgicales, a augmenté de 5,8 % à 1,33 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'activité sciences de la vie de la société a chuté de 8,3 % au cours du trimestre, pour atteindre 766 millions de dollars. Si l'on exclut ce segment, qui est repris par Waters, le chiffre d'affaires de Becton a augmenté de 3,5 % pour atteindre 4,49 milliards de dollars.