BEBO HEALTH : PARUTION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL A 18,50 EUR PAR ACTION DANS LA FOSC

PARUTION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A 18,50 € PAR ACTION DANS LA FOSC

Genève, Suisse, le 25 février 2022 . BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, à la santé, au sport et au bien-être, annonce l'approbation de l'augmentation de capital auprès du registre de commerce de Genève le 17 février dernier.

Le capital est ainsi composé de 1 450 000 actions suite à la création de 200 000 actions par conversion de créances de l'actionnaire majoritaire CES Management pour un montant de 3,7 millions d'euros à un prix de 18,50 euros par action.

Nb d'actions Nombre d'actions composant le capital au 31/12/2021 1 250 000 Augmentation de capital par conversion de créances 200 000 Nombre d'actions composant le capital au 17/02/2022 1 450 000 Nombre réel de droits de vote

(Déduction faite des actions auto-détenues) 1 450 000

A PROPOS DE BEBO HEALTH

Fondé en 2019, BEBO Health (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution de produits relatifs à la beauté, à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des produits de nutrition (MAIDAY et NATUR'EFFECT). La société exerce ses activités au travers de 5 marques, dispose de 4 sites marchands, disponibles dans toute l'Europe. En 2021, BEBO Health a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%.

www.be-bo.eu

DISCLAIMER

«Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres BEBO Health. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant BEBO Health, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics disponibles sur notre site Internet ( https://bourse.be-bo.eu/ ). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

CONTACT

BEBO Health SA

Jean-Charles Juriens

Email : investisseur@be-bo.eu

Téléphone : +41 79 353 38 44

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mp1uaZRslW6WlZ1rZMeWZ2NjaGZlx2iWapWZmJVqaJnKaHJmlpxobZebZnBkmGtt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73367-cp_bebo-health-sa.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com