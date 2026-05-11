Beazer Homes en hausse après l'accord conclu par Dream Finders pour un montant de 704 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 mai - ** Les actions du constructeur immobilier Beazer Homes USA BZH.N ont bondi de plus de 30% pour atteindre environ 24,47 $en début de séance

** Dream Finders Homes DFH.N a accepté d'acquérir Beazer Homes dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 704 millions de dollars, à 25,75 dollars par action

** Selon les calculs de Reuters, le prix de l'offre représente une prime de 37,2% par rapport au dernier cours de clôture de Beazer Homes vendredi

** L'action Dream Finders Homes recule de près de 0,5% à 14,25 dollars

**En tenant compte des fluctuations de la séance, BZH affiche une hausse de 20,4% et DFH une baisse de 16,6% depuis le début de l'année