BDL Capital Management : nomination de Olivier Mariscal à la direction générale de BDL Club Invest
information fournie par AOF 09/10/2025 à 10:12

(AOF) - BDL Capital Management annonce la nomination de Olivier Mariscal à la direction générale de BDL Club Invest, nouvelle plateforme d’investissement dédiée aux épargnants particuliers. Olivier Mariscal possède près de 15 ans d'expérience dans de grandes entreprises multinationales et de gestion d'actifs. Il a débuté sa carrière chez Nestlé, où il avait en charge des marques à l'échelle internationale, puis a occupé plusieurs fonctions commerciales et stratégiques au sein du groupe britannique Royal Unibrew, avant de rejoindre BDL Capital Management.

"Son expérience dans le secteur financier, son dynamisme et son goût pour la pédagogie sont autant d'atouts pour renforcer la position de BDL comme acteur de référence en France sur les actions à l'avant-garde de l'éducation financière pour les épargnants", précise un communiqué de BDL Capital Management.

