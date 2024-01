BDL Capital Management confirme l’arrivée de Bertrand Merveille

BDL Capital Management, société de gestion indépendante gérant 2,5 milliards d’euros, accueille, ce mardi 9 janvier, Bertrand Merveille au poste de directeur général . « Bertrand Merveille secondera Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, fondateurs de BDL Capital Management, dans l’essor et le développement de la société », précise un communiqué. Le poste de directeur général était jusqu'à présent occupé par Thierry Dupont, qui cède ses fonctions et devrait quitter la société une fois que la transition sera assurée auprès des clients.

Bertrand Merveille était précédemment directeur général délégué de LFDE, qu’il avait rejoint en novembre 2011. Son départ avait été annoncé fin décembre, en même temps que celui de Bettina Ducat, la directrice générale de la société qui fait désormais partie de LBP AM.

Bertrand Merveille a précédemment travaillé à l’Autorité des marchés financiers, entre 2003 et 2011. Il a été responsable adjoint pôle prestataire et directeur de la division prestataires de services d’investissement.

BDL Capital Management a pour ambition, d’une part, de poursuivre son développement grâce à la diversification de son offre dans la continuité de ses forces, telles que : la gestion fondamentale et la proximité avec les entreprises, et d’autre part, de renforcer sa présence auprès de ses clients en France et à l’international.

Laurence Marchal